Финал «Мисс Офис — 2021»: роскошную корону и 2 млн рублей получила красавица из Тамбова

Из-за пандемии финал международного конкурса красоты «Мисс Офис» уже второй год подряд прошел в онлайн-формате. И решающий этап, и весь 12-й сезон проекта учредители — компания «Комус» — посвятили теме экологии. Каждой из 30 участниц, среди которых были девушки не только из российских, но и зарубежных гороов, предстояо продмонстрировать знания об экологии или пополнить их. Например, узнать, что на производство одной футболки тратится столько воды, сколько один человек способен выпить лишь за 3 года.