Финал «Мисс Офис — 2021»: роскошную корону и 2 млн рублей получила красавица из Тамбова
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
Из-за пандемии финал международного конкурса красоты «Мисс Офис» уже второй год подряд прошел в онлайн-формате. И решающий этап, и весь 12-й сезон проекта учредители — компания «Комус» — посвятили теме экологии. Каждой из 30 участниц, среди которых были девушки не только из российских, но и зарубежных гороов, предстояо продмонстрировать знания об экологии или пополнить их. Например, узнать, что на производство одной футболки тратится столько воды, сколько один человек способен выпить лишь за 3 года.
Просвещали конкурсанток и зрителей ведущие вечера: актер Михаил Шац и директор конкурса Светлана Бобрикова.
Не обошлось и без традиционного дефиле от претенденток на корону и главный приз.
Красоту и деловые качества участниц оценивало представительное жюри под председательством композитора Максима Дунаевского. Вместе с ним победительниц выбирали, Анфиса Чехова, Егор Бероев, Александра Тарловская, Ирина Слуцкая, Саша Савельева, Сарик Андреасян, Михаил Антонов, победительница «Мисс Офис — 2020» Анна Локтионова, Олег Зорин.
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
Победительницей конкурса в сезоне 2021 года стала 27-летняя Евгения Касаткина из Тамбова. Триумфантка работает начальником отдела маркетинга и внешних связей историко-культурного музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Корону ей передала победительница прошлого года Анна Локтионова.
Титул «1-й Вице-Мисс Офис — 2021» получила Алена Костина из Москвы. Лента «2-й Вице-Мисс Офис — 2021» досталась Нелли Гибадуллиной из Тбилиси, Грузия. А «Мисс зрительских симпатий» по итогам голосования, прошедшего одновременно с трансляцией конкурса назвали Екатерина Вешкурцеву из Санкт-Петербурга. Свой приз вручила и редакция Passion.ru. По итогам голосования читателей сайта самой красивой была выбрана Татьяна Лосева.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Традиционно без подарков от спонсоров конкурса не осталась ни одна из 30 участниц. Девушки получили сертификаты на обучение, наборы косметики, канцелярские товары, спортивную одежду и другие подарки.
Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru