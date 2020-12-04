Мирослава Карпович поделилась домашним образом в шапке и без макияжа

Ранее Мирослава по просьбам своих подписчиков опубликовала в блоге другой забавный образ — она сделала селфи с длинными косами, в очках, сером свитшоте и стильной черной кепке. Фотография по традиции без макияжа. Как отметила Мирослава, на фото она позирует в образе Мари из комедийного спектакля «Блэз». Поклонники оценили образ и отметили, что многим актриса нравилась с длинными волосами больше. Сейчас Мирослава носит короткую стрижку и светлые волосы.