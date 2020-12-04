Мирослава Карпович поделилась домашним образом в шапке и без макияжа
Фото: www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/?hl=ru
Мирослава Карпович экспериментирует с модными образами, не выходя из дома. В своем сториз она поделилась честным фото без макияжа из дома — однако не забыла надеть шапочку. Сам образ состоит из смешной огромной футболки со Снупи.
Ранее Мирослава по просьбам своих подписчиков опубликовала в блоге другой забавный образ — она сделала селфи с длинными косами, в очках, сером свитшоте и стильной черной кепке. Фотография по традиции без макияжа. Как отметила Мирослава, на фото она позирует в образе Мари из комедийного спектакля «Блэз». Поклонники оценили образ и отметили, что многим актриса нравилась с длинными волосами больше. Сейчас Мирослава носит короткую стрижку и светлые волосы.
Мирослава Карпович привлекла к себе внимание общественности после резонансного романа с женатым актером Павлом Прилучным.
Недавно актер оказался в больнице после драки в Калининграде — ему потребовалась пластика лица. Своего возлюбленного Мирослава не бросила и постоянно ходила к нему в больницу, ухаживала за ним и заказывала еду из дорогих ресторанов.
Фото и видео: Instagram Мирославы Карпович
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