Мария Миронова раскрыла секрет своего похудения после родов

Летом 2019 года Мария Миронова удивила всех поклонников, опубликовав в своем аккаунте в Instagram видео из Греции, на котором показала уже большой к тому времени живот. Через некоторое время актриса сообщила, что родила мальчика.

В интервью «7 дней» звезда призналась, как ей удалось прийти в форму после родов. По словам Мироновой, она мало ест. По графику ее прием пищи в 12, потом она обедает, но отказывается от ужина.

«Сейчас это называется интервальное голодание, но на самом деле по такому принципу питаются все балетные. Эта диета мне подходит. Я совершенно не могла бы подсчитывать калории. Если ты их подсчитываешь, то постоянно концентрируешься на еде. А лучше о ней вообще не думать», — делится режимом питания звезда.