Мария Миронова раскрыла секрет своего похудения после родов
Фото: Instagram / @mariya_mironova_actress
Летом 2019 года Мария Миронова удивила всех поклонников, опубликовав в своем аккаунте в Instagram видео из Греции, на котором показала уже большой к тому времени живот. Через некоторое время актриса сообщила, что родила мальчика.
В интервью «7 дней» звезда призналась, как ей удалось прийти в форму после родов. По словам Мироновой, она мало ест. По графику ее прием пищи в 12, потом она обедает, но отказывается от ужина.
«Сейчас это называется интервальное голодание, но на самом деле по такому принципу питаются все балетные. Эта диета мне подходит. Я совершенно не могла бы подсчитывать калории. Если ты их подсчитываешь, то постоянно концентрируешься на еде. А лучше о ней вообще не думать», — делится режимом питания звезда.
Особое внимание артистка уделяет внешности. Мария рассказывает, что хочет достойно стареть, «не делая из себя пугало». По словам Мироновой, она не делает уколы красоты, поскольку они все равно не прибавят молодости. Однако она не против посещения косметолога и уходом за кожей.
Напомним, что ранее Мария Миронова впервые рассказала о позднем материнстве.
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Фото: Instagram / @mariya_mironova_actress