Мария Миронова впервые показала лицо годовалого сына и рассказала о позднем материнстве

«Какие только метаморфозы не происходят с женщиной, родившей ребёнка во взрослом возрасте!! Об этом когда-то, много лет назад, мне сказал Марк Анатольевич Захаров, со свойственным ему юмором: "Мария Андреевна, если вы когда-нибудь решитесь на этот шаг, будьте внимательны к своей психике, она расплывается и видоизменяется", — сказал он между прочим и почему-то мне! А я почему-то запомнила, хотя в тот момент совсем не имела таких планов! Итак, первое, что я заметила, что все меньше хочется выходить из зоны комфорта, как всегда было раньше в моей жизни, и все больше хочется в нее Входить!

Второе — все меньше хочется уезжать из дома на работу и все больше хочется возвращаться скорей домой! Третье — сил вдруг становится очень много и распирает желание делать абсолютно неизведанные ранее вещи, но Дома!! Например, готовить в производственных колличествах, и не просто готовить, а готовить максимально Полезное и Вкусное!! Вдруг начинаешь заморачиваться на составах продуктов, которые покупаешь, смотреть есть ли на упаковках 'зелёные листочки', означающее чистый полезный продукт, внимательно изучать ингридиенты и названия пищевых добавок!! Как хорошо было, когда я этого не знала!! Познание, как говорится, умножает скорбь. Для человека,который никогда даже не интересовался ЗОЖем и полезным питанием это поверьте большие видоизменения!», — подписала она снимок.