Похудевший на 30 кг Слепаков удивил подтянутой фигурой на премьере фильма «Вне себя»

Год назад юморист развелся со своей женой Кариной, с которой прожил в браке 8 лет.

«Я развелся. Это очень грустно. Но мы с Кариной продолжаем дружить и общаться, и за это я нами горжусь», — сообщал он в одном из своих постов в Instagram.

Помимо этой, весьма неожиданной для поклонников новости, в том же посте Слепаков сообщил о том, что его цифра на весах уменьшилась на 13 килограмм.

«Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся 4 раза», — поделился юморист.

С момента публикации прошло практически три месяца и успехи в похудении Семена Слепакова только растут. Актеру удалось сбросить уже 30 килограмм!

Юморист посетил премьеру кинофильма «Вне себя», который проходил в кинотеатре «Художественный». На видеозаписи с мероприятия можно отметить невероятное преображение Слепакова.

Не смотря на то, что сам актер облачился в оверсайз-одежду черного цвета, на видеозаписи можно с легкостью заметить результаты его грандиозного похудения.