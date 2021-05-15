Семен Слепаков подтвердил развод с женой

41-летний Семен Слепаков подтвердил слухи о расставании с супругой Кариной после 8 лет брака. Как оказалось, пара официально развелась осенью 2020 года. Об этом сообщил сам юморист на своей странице в Instagram. Слепаков опубликовал стихотворение, в котором указаны подробности личной жизни звезды.

«Я в браке давно уж не состою,/ Нас прошлой осенью развели, / И странно, что этого вы не нашли», – пишет шоумен.

Слухи о расставании пары ходили еще в 2019 году, когда в интервью Ксении Собчак ведущая назвала Слепакова «завидным женихом». А поклонники заметили, что Семен перестал носить обручальное кольцо. В то время активно говорили о романе артиста с известной актрисой Светланой Ходченковой, с которой они вместе работали над сериалом «Домашний арест». Но официальных комментариев на этот счет от Семена не было. Сама же Ходченкова смеялась над выдумками прессы. «Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись. Юмор — наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна как слон! Ну сколько можно!» – комментировала Светлана.

Напомним, Семен и Карина Слепаковы состояли в браке с 2012 года и считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Совместными детьми семья не обзавелась.