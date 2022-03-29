Минус 2 млн рублей: Григорий Лепс заплатит штраф за перенесенный концерт Юрия Антонова
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Фото: Pavel Kashaev/ Global look press
В 2020 году Лепс взял на себя обязательства по организации концерта Юрия Антонова, приуроченный к 75-летию народного артиста. Но не получилось: пандемия коронавируса испортила все планы. Договор с Кремлевским дворцом продюсерский центр заключил за пару месяцев до локдауна.
По условиям контракта, организаторы концерты должны были внести аванс около 2 млн рублей, а в случае отмены мероприятия — такую же неустойку.
В итоге Григорий Лепс перенес концерт на год и на другую площадку, в «Крокус Сити Холл», владельцем которой является Эмин Агаларов.
В Кремлевском дворце обиделись, возмутились, а затем отправились в суд, сообщает «Комсомольская правда».
В итоге Арбитражный суд Москвы постановил: продюсерский центр Лепса должен выплатить неустойку в размере 1,95 млн рублей и судебные расходы в сумме 32,5 тысячи рублей. Если адвокаты артиста и продюсера не подадут апелляцию, судебное решение через месяц вступит в силу.
В последнее время финансовые неприятности сыпятся на Лепса одна за другой. После развода с женой Анной после долгих лет брака, артист оставил ей половину своего состояния и переписал на нее общую ювелирную компанию. А недавно стало известно, что из-за ограничений, пандемии, санкций Григорий Лепс потерял около 20 млн долларов.
Фото: Starface, Flobal Look press