Минус 2 млн рублей: Григорий Лепс заплатит штраф за перенесенный концерт Юрия Антонова

В 2020 году Лепс взял на себя обязательства по организации концерта Юрия Антонова, приуроченный к 75-летию народного артиста. Но не получилось: пандемия коронавируса испортила все планы. Договор с Кремлевским дворцом продюсерский центр заключил за пару месяцев до локдауна.

По условиям контракта, организаторы концерты должны были внести аванс около 2 млн рублей, а в случае отмены мероприятия — такую же неустойку.

В итоге Григорий Лепс перенес концерт на год и на другую площадку, в «Крокус Сити Холл», владельцем которой является Эмин Агаларов.