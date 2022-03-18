Григорий Лепс лишился баснословной суммы денег: ущерб оценивают в 20 миллионов долларов

В связи с последними событиями многие музыканты перенесли или вовсе отменили свои выступления, что, конечно, ударило по их кошельку. Но отмена концертов никак не сравнится с заморозкой всех счетов. В такой ситуации оказался Григорий Лепс.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» является самым высокооплачиваемым артистом российской эстрады. За живое выступление Лепс не скромничая берет 120 тысяч евро. До недавнего времени ценник уступал лишь расценкам Земфиры и Примадонны.

За последние годы Лепс сколотил нехилое состояние. Однако с большими деньгами приходят большие проблемы. Настал момент, когда музыкант лишился практически всего, что у него было.

«Последние 20 лет Лепс зарабатывал очень приличные деньги и часть из них хранил в американских и лондонских банках. А теперь певец не может выехать ни в Лондон, ни в Америку. Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более 20 млн долларов», — рассказал изданию «Комсомольская правда» концертный директор Кирилл Чибисов.

Очевидно, что это не последние деньги певца и он в состоянии заработать еще, но такой стресс явно неблаготворно скажется на его психологическом состоянии.