Мимими дня: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала нежное рождественское фото с дочерью

«Какие милые девочки», «Классная елочка», «Красавица Хюррем», «Мерьем я так рада за вас, у вас прекрасный ребенок», «Лучшая мама», «Ваша дочь очень похожа на Вас, вы обе красивые звездочки», «Вы просто чудо!», «С Рождеством и наступающим Новым Годом», — пишут в комментариях.

Узерли — мать-одиночка. Актриса столкнулась с предательством любимого мужчины, когда была беременна: жених, турецкий бизнесмен Джан Атеш заявил, что у него уже есть дети и третий ребенок ему не нужен. Мерьем родила дочь Лару и воспитывает ее сама, биологических папа в этом процессе не участвует.