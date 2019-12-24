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Мимими дня: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала нежное рождественское фото с дочерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мерьем Узерли

Фото: Instagram Мерьем Узерли

Турецкая актриса Мерьем Узерли поздравила поклонников с праздниками.

В этот вторник, 24 декабря, мир отмечает католическое Рождество. Маленькой сенсацией этого дня уже успел стать очаровательный сын Меган Маркл и принца Гарри. Несколькими часами позже еще одной трогательной фотографией в Сети стало больше — турецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая роль Хюррем в сериале «Великолепный век», опубликовала нежное фото с дочерью.

«Счастливого Рождества от моей семьи вашей», — написала она.

«Какие милые девочки», «Классная елочка», «Красавица Хюррем», «Мерьем я так рада за вас, у вас прекрасный ребенок», «Лучшая мама», «Ваша дочь очень похожа на Вас, вы обе красивые звездочки», «Вы просто чудо!», «С Рождеством и наступающим Новым Годом», — пишут в комментариях.

Узерли — мать-одиночка. Актриса столкнулась с предательством любимого мужчины, когда была беременна: жених, турецкий бизнесмен Джан Атеш заявил, что у него уже есть дети и третий ребенок ему не нужен. Мерьем родила дочь Лару и воспитывает ее сама, биологических папа в этом процессе не участвует.

Фото и видео: instagram

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