Принц Чарльз с младшим сыном Кейт Миддлтон на руках растрогал пользователей Сети
Фото: Instagram
В королевской семье Великобритании не принято проявлять чувства друг к другу на публике, перед посторонними члены монаршей династии ведут себя строго по протоколу.
Тем ценнее фотографии, которые делает Кейт Миддлтон, увлекающаяся этим видом искусства. В праздничные для семьи дни она публикует снимки, передающие любовь и нежность между родственниками.
В день рождения принца Луи, которому 23 апреля исполнилось два года, в официальном аккаунте принца Чарльза появилось нежное фото с внуком. Будущий король Великобритании держит на руках маленького Луи и крепко обнимает его.
«Желаем счастливого дня рождения принцу Луи, которому сегодня исполнилось два года. Маленький принц наслаждается объятиями с дедушкой», последовало поздравление.
Утром в день рождения младшего сына Кейт Миддлтон показала его новые фото. А после поделилась забавными снимками, которые остались за кадром.
«Instagram против реальности. Спасибо всем вам за душевные поздравления для Луи. Герцог и герцогиня Кембриджские рады показать еще несколько новых снимков», — подписали публикацию.
Фото: Instagram
Видео: The Telegraph
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