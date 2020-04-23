Принц Чарльз с младшим сыном Кейт Миддлтон на руках растрогал пользователей Сети

В королевской семье Великобритании не принято проявлять чувства друг к другу на публике, перед посторонними члены монаршей династии ведут себя строго по протоколу.

Тем ценнее фотографии, которые делает Кейт Миддлтон, увлекающаяся этим видом искусства. В праздничные для семьи дни она публикует снимки, передающие любовь и нежность между родственниками.

В день рождения принца Луи, которому 23 апреля исполнилось два года, в официальном аккаунте принца Чарльза появилось нежное фото с внуком. Будущий король Великобритании держит на руках маленького Луи и крепко обнимает его.