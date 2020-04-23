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Принц Чарльз с младшим сыном Кейт Миддлтон на руках растрогал пользователей Сети

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Принц Луи

Фото: Instagram

Дедушка поделился трогательным снимком с внуком, которому 23 апреля исполнилось два года.

В королевской семье Великобритании не принято проявлять чувства друг к другу на публике, перед посторонними члены монаршей династии ведут себя строго по протоколу.

Тем ценнее фотографии, которые делает Кейт Миддлтон, увлекающаяся этим видом искусства. В праздничные для семьи дни она публикует снимки, передающие любовь и нежность между родственниками.

В день рождения принца Луи, которому 23 апреля исполнилось два года, в официальном аккаунте принца Чарльза появилось нежное фото с внуком. Будущий король Великобритании держит на руках маленького Луи и крепко обнимает его.

«Желаем счастливого дня рождения принцу Луи, которому сегодня исполнилось два года. Маленький принц наслаждается объятиями с дедушкой», последовало поздравление.

Утром в день рождения младшего сына Кейт Миддлтон показала его новые фото. А после поделилась забавными снимками, которые остались за кадром.

«Instagram против реальности. Спасибо всем вам за душевные поздравления для Луи. Герцог и герцогиня Кембриджские рады показать еще несколько новых снимков», — подписали публикацию.

Фото: Instagram

Видео: The Telegraph

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