Кейт Мидллтон показала новые фото подросшего сына Луи в его день рождения

23 апреля 2018 года у Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился третий ребенок — сын Луи. Герцогиня, увлекающаяся фотографией, традиционно делает снимки своих детей в их дни рождения и в знаменательные для семьи дни.

В официальном аккаунте Кейт и Уильяма в Instagram появились новые фото подросшего принца.