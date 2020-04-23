Кейт Мидллтон показала новые фото подросшего сына Луи в его день рождения
Фото: East News
23 апреля 2018 года у Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился третий ребенок — сын Луи. Герцогиня, увлекающаяся фотографией, традиционно делает снимки своих детей в их дни рождения и в знаменательные для семьи дни.
В официальном аккаунте Кейт и Уильяма в Instagram появились новые фото подросшего принца.
«Мы рады поделиться фотографиями накануне второго дня рождения принца Луи, сделанные герцогиней в апреле этого года», — подписали снимки.
«Какой красивый малыш. У Кембриджей все дети красивые», «Герцогиня — очень хороший фотограф. Очень люблю ее работы», «Красивый маленький мальчик. Луч света в это темное время. Спасибо, что поделились фотографиями», «Божественный ребенок», «Луи похож на отца Кейт, на Майкла Миддлтона», — написали в комментариях.
Уильям и Кейт поженились в апреле 2011 года. Их первенец Джордж родился в июле 2013 года, дочь Шарлотта появилась на свет в мае 2015 года, а еще через три года в семье появился еще один сын Луи.
Фото: Instagram, East News
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