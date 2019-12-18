Мимими дня: Паулина Андреева показала младенческое фото и рассказала о своей мечте

В последние дни в блогах звезд все чаще появляются их детские фотографии — знаменитости выкладывают их в рамках флешмоба #детскиемечты. Не осталась в стороне и Паулина Андреева.

«Когда я была маленькой, я мечтала стать писательницей (еще банщицей, кондитером, контролером в трамвае и главной по аттракционам). Мне это казалось естественным и легко достижимым. Жизнь писателя — это же постоянное состояние вдохновения, поиск смыслов, романтика. Теперь я выросла, и в этом году заканчиваю обучение на сценариста. Мечта сбылась, только чуть чуть не так, как я себе представляла. И труда в этом деле оказалось больше, чем приятного чувства вдохновения», — написала она под трогательным младенческим снимком.