Мимими дня: Паулина Андреева показала младенческое фото и рассказала о своей мечте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Genrietta Peryan/globallookpress
В последние дни в блогах звезд все чаще появляются их детские фотографии — знаменитости выкладывают их в рамках флешмоба #детскиемечты. Не осталась в стороне и Паулина Андреева.
«Когда я была маленькой, я мечтала стать писательницей (еще банщицей, кондитером, контролером в трамвае и главной по аттракционам). Мне это казалось естественным и легко достижимым. Жизнь писателя — это же постоянное состояние вдохновения, поиск смыслов, романтика. Теперь я выросла, и в этом году заканчиваю обучение на сценариста. Мечта сбылась, только чуть чуть не так, как я себе представляла. И труда в этом деле оказалось больше, чем приятного чувства вдохновения», — написала она под трогательным младенческим снимком.
«Какое фото», «Какая сладкая маленькая девочка», «Такая Лапочка», «Пусичка», «Губки такие», «Ты прелесть», «Прекрасная и талантливая Паулина», «Вы само совершенство», — обсуждают снимок одни фолловеры.
«Ох думала Ваша», «И я подумала, что вы уже родили», «Думала что это ваш ребеночек», — пишут другие.
Поклонники Паулины Андреевой уже давно ждут от нее «хороших новостей»: с 2015 года актриса встречалась с режиссером Федором Бондарчуком, пара сыграла свадьбу 17 сентября этого года. Для актрисы брак стал первым, Федор больше 30 лет состоял в браке с моделью Светланой Бондарчук. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в условиях строгой секретности — как и вся личная жизнь актрисы.
Фото и видео: instagram, globallookpress
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