«Милые зимние забавы»: Максим показала атмосферное видео с прогулки с дочками
Фото: www.instagram.com/maksimartist/?hl=ru
Певица Максим не только начала активно заниматься карьерой, но и проводить много времени со своими подросшими дочками. В последнем посте Марина прикрепила видео, как вместе с девочками катается с ледяной горы.
Марина Максимова одета в стильный белоснежный пуховик и белую шапку, в одном тоне со своей старшей дочкой Александрой, с которой они практически одного роста.
Девочек и саму певицу буквально засыпали комплиментами в комментариях — мама с дочками выглядят, как подружки:
«Милые зимние забавы! Приятно смотреть и радоваться вместе с вами! С Наступающим!», «Классное видео! Сразу новогоднее настроение появляется!))», «Как же это мило)», «Класс! Своя праздничная атмосфера», «Классные, весёлые, счастливые», «Марина с Сашей как подружки», «Такие классные! И такие счастливые», «Вот теперь нужно гадать и всматриваться, где Марина, а где Сашка))».
Ранее Марина вместе с девочками устроила атмосферную праздничную фотосессию у новогодней елки в белоснежных нарядах.
Фото и видео: Instagram Марины Максимовой
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