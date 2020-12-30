«Милые зимние забавы»: Максим показала атмосферное видео с прогулки с дочками

Певица Максим не только начала активно заниматься карьерой, но и проводить много времени со своими подросшими дочками. В последнем посте Марина прикрепила видео, как вместе с девочками катается с ледяной горы.

Марина Максимова одета в стильный белоснежный пуховик и белую шапку, в одном тоне со своей старшей дочкой Александрой, с которой они практически одного роста.