Максим поделилась атмосферным праздничным видео с красавицами-дочками

Марина Максимова создает в своем аккаунте праздничное настроение: в своем блоге она опубликовала очень атмосферное видео со своими подросшими красавицами-дочками. Вместе с дочками Марина устроила яркую новогоднюю фотосессию. Девочки появились в уютных вязаных светлых платьях, сама Максим тоже надела вечерние светлые платья.

Поклонники Максим отметили, что девочки стали уже совсем взрослыми. и превратились в настоящих красавиц, а видео помогло обрести новогоднее настроение:

«Какая Маша уже взрослая», «Какие вы ангелочки! МакSим, счастья вашей семье», «Такие две разные дочери и очень красивые», «Вы как сестричка своим дочкам, обожаю вас», «Волшебство уже совсем близко», «Боже мой! Какая Машенька милая девочка))) Сашенька взрослая уже, красавица)))», «Ну принцессы! Наши любимые девочки», «Какие красавицы! А Машуля выросла так уже», «Столько умиления в этом видео.. Марина, вы как третья сестричка», «Классное видео. Сразу настроение поднимается)) Ждём фото», «Бесподобные красотки», «Просто супер фотосессия, красавица-мамочка и дочки просто прелести».