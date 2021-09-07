Милош Бикович рассказал, почему люди изменяют, состоя в отношениях

Милош Бикович пообщался с корреспондентами издания «Комсомольская правда» и раскрыл свои взгляды на отношения между мужчинами и женщинами. Актеру предстоит появиться в главной роли нового сериала «The Телки» по роману Сергея Минаева, где он сыграет избалованного женским вниманием красавчика, который легко пользуется симпатиями девушек.

Интересно, что по сюжету у героя Биковича есть супруга, которую сыграет Оксана Акиньшина, — и журналисты поинтересовались, как вообще можно изменять такой женщине. У актера есть свое мнение, что толкает людей на измену.

«Человек изменяет, наверное, потому что в нем есть чувство неполноценности. Либо потому, что он не дозрел до полноценной любви. А иногда и то, и другое одновременно плюс чувство вседозволенности: «Я сделаю так, что никто не узнает, а если узнают, меня простят...», — признался он.

При этом актер отметил, что изменять можно даже очень красивой женщине.

«Если девушка красивая, конечно, это приятно. Но это не спасательный жилет от несчастной жизни. Когда человек любит по-настоящему, он видит не только внешность, но и внутреннюю красоту».