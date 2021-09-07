Милош Бикович рассказал, почему люди изменяют, состоя в отношениях
Милош Бикович пообщался с корреспондентами издания «Комсомольская правда» и раскрыл свои взгляды на отношения между мужчинами и женщинами. Актеру предстоит появиться в главной роли нового сериала «The Телки» по роману Сергея Минаева, где он сыграет избалованного женским вниманием красавчика, который легко пользуется симпатиями девушек.
Интересно, что по сюжету у героя Биковича есть супруга, которую сыграет Оксана Акиньшина, — и журналисты поинтересовались, как вообще можно изменять такой женщине. У актера есть свое мнение, что толкает людей на измену.
«Человек изменяет, наверное, потому что в нем есть чувство неполноценности. Либо потому, что он не дозрел до полноценной любви. А иногда и то, и другое одновременно плюс чувство вседозволенности: «Я сделаю так, что никто не узнает, а если узнают, меня простят...», — признался он.
При этом актер отметил, что изменять можно даже очень красивой женщине.
«Если девушка красивая, конечно, это приятно. Но это не спасательный жилет от несчастной жизни. Когда человек любит по-настоящему, он видит не только внешность, но и внутреннюю красоту».
Сам актер тоже придерживается именно такого сценария идеальных отношений, подчеркивая, что женщина должна вдохновлять мужчину, а ему должно быть с ней интересно.
«Мне, например, всегда было интересно с девушкой, которая могла создать творческую атмосферу, умела меняться, учиться новому. Классно, когда есть о чем поговорить. Когда девушка узнает что-то новое, она меняется. И в следующий раз ты встречаешь уже совсем другого человека. Это помогает избегать повторения одних и тех же тем и в итоге исчерпать общение. И вдохновляет на рост».
Сейчас Бикович не состоит в отношениях, хотя и признается, что не ощущает в полной мере всю свободу и прелесть холостяцкой жизни — ему просто некогда.
«Работаю примерно 28 дней в месяц сейчас. Преимущество в том, что я не чувствую себя напряженным. Ведь время, которое я отдал работе, я ни у кого не украл».
Стоит напомнить, что сериал The Телки, который выйдет на экраны в 2022 году, отличается великолепным кастом. Кроме Биковича и Акиньшиной, там можно будет увидеть и молодую супругу Федора Бондарчука Паулину Андрееву, которая вернется к работе после рождения первенца.
Фото: Instagram, Global Look Press