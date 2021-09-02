Декрет продлился недолго: жена Бондарчука вернулась в кино через полгода после родов

Кроме Паулины, в картине можно будет увидеть таких звезд, как Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Артем Ткаченко, Алексей Кравченко, Алексей Агранович и других. На экраны сериал выйдет в 2022 году.

Молодая супруга Федора Бондарчука впервые стала мамой в этом году и уже успела продемонстрировать поклонникам прекрасную фигуру после беременности. Малыш появился на свет в начале марта.

«Иван Фёдорович Бондарчук 02.03.2021г.», — рассказала Паулина поклонникам в своем личном блоге после рождения сына.