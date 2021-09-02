Декрет продлился недолго: жена Бондарчука вернулась в кино через полгода после родов
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Фото: Genrietta Peryan/via Globallookpress.com
Паулина Андреева примет участие в работе над новым проектом — уже стартовали съемки восьмисерийного сериала «The Телки» по мотивам одноименного романа Сергея Минаева. Проект расскажет историю обаятельного сердцееда — директора PR-агентства, который имеет необычный успех среди девушек и активно пользуется этим в своих целях. Главную роль — столичного Казановы — исполнит Милош Бикович.
Кроме Паулины, в картине можно будет увидеть таких звезд, как Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Артем Ткаченко, Алексей Кравченко, Алексей Агранович и других. На экраны сериал выйдет в 2022 году.
Молодая супруга Федора Бондарчука впервые стала мамой в этом году и уже успела продемонстрировать поклонникам прекрасную фигуру после беременности. Малыш появился на свет в начале марта.
«Иван Фёдорович Бондарчук 02.03.2021г.», — рассказала Паулина поклонникам в своем личном блоге после рождения сына.
Фото: Global Look press
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