Что это было? Милохин впервые заговорил о поцелуе с Медведевой на «Ледниковом периоде»

Ранее Милохин и Медведева уже заигрывали с телезрителями своими неожиданными проявлениями чувств друг к другу во время проката: нежные взгляды, объятия и поцелуи не могли избавить пару от особого внимания пытливых поклонников. И вот недавно партнеры перешли на новый уровень. Во время съемок очередного выпуска Даня и Женя слились в поцелуе, уже чуть более серьезном, чем раньше.

Произошедшее еще больше убедило фанатов в том, что ребята все же состоят в любовных отношениях. Однако никто из них так и не желает оправдывать ожидания зрителей — оба в один голос утверждают, что они просто друзья.

Свой комментарий решил дать Милохин. Он рассказал, как им в голову пришла идея такого перформанса и сколько времени они потратили на подготовку. «Мы не репетировали поцелуй. Мы договорились, что поцелуй будет только там. Женя спрашивала: "Как долго будет? А как?" Я говорил, что мы поймем и решим прям там, на съемках», — цитирует ответ блогера портал «Радио КП».

А зрителям теперь остается лишь догадываться, был ли это первый поцелуй партнеров по льду или очередной.