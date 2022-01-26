Миллион за жизнь сына: мать погибшего на сцене Большого театра актера получила компенсацию

Ранее Госинспекция по труду Москвы признала 37-летнего Кулеша виновным в трагедии, потому что он находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести.

Напомним, что артист погиб на глазах у зрителей 9 октября 2021 года во время показа оперы «Садко» — он отодвигал расположенный на сцене трон, артист замешкался, а в этот момент на него опустились двухтонные декорации. Кулеш не успел увернуться. Смерть наступила в результате открытого перелома черепа. Сразу после инцидента спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть зал.

Ранее мы писали, что помощник главного дирижера и оперная певица Маквала Касрашвили рассказала о трагедии. Она считает, что вины театра в случившемся нет, декорация не могла упасть, а звука падения никто не слышал. «Медленно опускалась декорация. Думаю, что сыграл роль человеческий фактор. Не хочу судить, кто виноват», — поделилась мнением оперная певица.