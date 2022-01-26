Миллион за жизнь сына: мать погибшего на сцене Большого театра актера получила компенсацию
На днях стало известно, что мать покойного артиста получила компенсацию от фонда социального страхования. Ее размер составит миллион рублей. Кроме этого полтора миллиона рублей выплатил Большой театр. По словам адвоката Андрея Алешкина, виновника случившегося должен установить Большой театр. Оснований для судебного разбирательства не обнаружено.
Ранее Госинспекция по труду Москвы признала 37-летнего Кулеша виновным в трагедии, потому что он находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести.
Напомним, что артист погиб на глазах у зрителей 9 октября 2021 года во время показа оперы «Садко» — он отодвигал расположенный на сцене трон, артист замешкался, а в этот момент на него опустились двухтонные декорации. Кулеш не успел увернуться. Смерть наступила в результате открытого перелома черепа. Сразу после инцидента спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть зал.
Ранее мы писали, что помощник главного дирижера и оперная певица Маквала Касрашвили рассказала о трагедии. Она считает, что вины театра в случившемся нет, декорация не могла упасть, а звука падения никто не слышал. «Медленно опускалась декорация. Думаю, что сыграл роль человеческий фактор. Не хочу судить, кто виноват», — поделилась мнением оперная певица.
Фото: GlobalLookPress