Оперная певица Большого театра заявила, гибель артиста из-за декорации — роковая случайность

В минувшие выходные во время оперы «Садко» погиб Евгений Кулеш. Артист оказался в той части сцены, где опускалась тяжелая декорация, и не успел увернуться. Вес стены составляет порядка 2 тонн.

«Меня возмущает, что сейчас пишут в FB и других соцсетях, мол, упала декорация на артиста, в результате чего он погиб. Это неправда. Ничего не падало. Не было никакого грохота. Я хорошо знаю этот спектакль. Все шло как обычно. Медленно опускалась декорация. Думаю, что сыграл роль человеческий фактор. Не хочу судить, кто виноват. Но мне кажется, что это не вина рабочих сцены. Просто человек (погибший артист) оказался не там, где он должен был находиться в этот момент. Может быть, я не должна так говорить. Тем более что артист погиб. Пускай об этом скажет следствие», — комментирует трагедию Маквала Касрашвили.

Как сообщает «Комсомольская правда», Касрашвили не согласна с мнением Николая Цискаридзе о недочетах в технике безопасности. «Техника безопасности там на высочайшем уровне! Все проверяют перед каждым спектаклем! Проводят инструктаж с артистами. Но в спектакле "Садко" нет никакой опасности. <...> Сейчас у нас работает прекрасная постановочная группа, очень ответственная. Работают профессионалы», — отметила она.

По словам Маквалы Касрашвили, за 55 лет ее работы в театре не было случая, чтобы артист умирал на сцене Большого во время представления.