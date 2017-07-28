Миллиардер Илон Маск расстался с Эмбер Херд из-за ее поведения
Красавице Эмбер Херд снова не повезло в любви: 46-летний миллиардер Илон Маск бросил голливудскую актрису. Это произошло примерно неделю назад, но СМИ узнали только сегодня. Причина — в ее характере и поведении, сообщают инсайдеры.
«Она сильно расстроена, опустошена. Он принял это решение. До него дошли некоторые слухи о ее поведении, которые ему не понравились», — сообщил инсайдер изданию The Mail.
«Эмбер бывает очень эгоистична, она любит манипулировать. Илон вернулся в Лос-Анджелес, а она осталась в Австралии, зализывать раны», — сообщил приятель звезды.
Роман владельца компаний SpaceX и Teslaс и голливудской актрисы продлился примерно год. Он случился после развода Илона с первой женой, британской актрисой Талулой Райли.
Напомним, что брак актрисы с легендарным Джонни Деппом также закончился печально: после жуткого скандала Эмбер подала на развод. Она предъявила полиции синяки и обвинила мужчину в рукоприкладстве, обстановка в доме также говорила о том, что все серьезно.
Фото: globallookpress.com