Загадочная история: Милана Тюльпанова возобновила общение с экс-женихом после скандала с реанимацией
Фото: @milana_tulpanova/ Instagram
Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что звезда попала в реанимацию. Странная и неожиданная новость, и последующий скандал с братом потрясли общественность. Сегодня девушка наконец решила объяснить, что же на самом деле происходит в ее личной и семейной жизни.
Инстадива в своем блоге опубликовала несколько сторис, правда, детали происшествия так и не раскрыла.
«Мы опять с вами на связи. Я не очень бы хотела комментировть все, что произошло за последние пару недель — это мое личное. Другой вопрос, что у меня часто личное становится публичным», — откровенно сказала экс-жена Александра Кержакова.
Фото: @milana_tulpanova/Instagram
Кроме того, девушка призналась в том, что снова общается со своим экс-возлюбленным, о расставании с которым сообщила будучи на Мальдивах. «Хотелось бы сказать о том, что многие писали по поводу Жени так ли, что мы продолжаем с ним общаться. Да, это так. Я сейчас не могу загадывать на перспективу, но мы с ним в хороших отношениях», — отметила она.
Вся эта история вызывает массу обсуждений в Сети. Многие поклонники поддерживают Милану, другие же, наоборот, обвиняют ее в лицемерии и лжи. К слову, до этого, ее возлюбленный прокомментировал ситуацию: «Она несчастный человек. Я несколько раз отправлял ее в больницу, чтобы она вылечилась», — рассказал он.
Фото и видео: @milana_tulpanova/Instagram
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