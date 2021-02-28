Загадочная история: Милана Тюльпанова возобновила общение с экс-женихом после скандала с реанимацией

Кроме того, девушка призналась в том, что снова общается со своим экс-возлюбленным, о расставании с которым сообщила будучи на Мальдивах. «Хотелось бы сказать о том, что многие писали по поводу Жени так ли, что мы продолжаем с ним общаться. Да, это так. Я сейчас не могу загадывать на перспективу, но мы с ним в хороших отношениях», — отметила она.

Вся эта история вызывает массу обсуждений в Сети. Многие поклонники поддерживают Милану, другие же, наоборот, обвиняют ее в лицемерии и лжи. К слову, до этого, ее возлюбленный прокомментировал ситуацию: «Она несчастный человек. Я несколько раз отправлял ее в больницу, чтобы она вылечилась», — рассказал он.