Милана Тюльпанова оказалась в реанимации. Об этом сообщила в сториз ее Instagram ее помощница, предупредив, что в ближайшее время на связь она не выйдет.

Уточняется, что в бессознательном состоянии ее нашел брат. Позже, однако, сам он записал видео, в котором говорит, что с ней все в порядке.

«С утра ее нашел брат. Я вызвала скорую. Про него говорить не хочу. Зачем-то сказал людям, что все обойдется, хотя она в реанимации. Так что в ближайшее время мы не выйдем на связь. Это на его совести», — говорилось в сообщении.

У Тюльпановой могли сдать нервы — совсем недавно она рассталась с возлюбленным меньше чем через месяц после свадьбы на Мальдивах. Мужчина оказался мошенником и поступил с девушкой очень низко — как рассказала в одном из интервью Милана, ее избранник не только был женат, но и говорил своей супруге, что строит отношения с Тюльпановой ради пиара и для того, чтобы достичь собственных целей. Кроме того, мужчина имел несколько судимостей.

Для Миланы это стало большим ударом, и, возможно, именно это стало причиной нервного срыва.

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