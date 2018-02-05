24-летняя Милана Кержакова высказалась на волнующую тему.

После того как в СМИ появились фотографии футболиста Александра Кержакова с посторонней девушкой, его супруга Милана Кержакова оказалась в неприятной ситуации. Хрупкой блондинке, занимающейся бизнесом и воспитывающей малыша, пришлось объясняться с представителями прессы и хейтерами.

Ситуацию ухудшил комментарий бывшей супруги Александра Екатерины Сафроновой. «Милана мне позвонила сама. Я попросила ее устроить встречу с сыном и уговорить Сашу пойти мне на уступки. Милана пообещала помочь. Видимо, став матерью, она поняла, что такое — не видеть ребенка. Через месяц после разговора мы встретились. Милана пришла вся в слезах и объяснила: "Встреча с ребенком невозможна, он сказал, что скорее разведется со мной, нежели даст тебе увидеть Игоря". Потом она стала говорить, как все у них плохо. Милана — молодая девочка, и не думаю, что у нее были до Саши серьезные отношения. Поэтому она не ожидала от мужа такого обращения. При этом не надо забывать, что она — дочь влиятельного и богатого человека. В общем, Милана рассказала, что он поднимает на нее руку», — цитирует ее слова «СтарХит».

«Когда я захочу что-то сказать, я скажу об этом сама. Как бы там ни было, ни один человек на свете не имеет права порочить честь моего мужа, пока он мой муж. Это человек, который сделал для меня очень много добра, и я очень за многое ему благодарна», — последовал ответ Миланы. Пост с этой репликой супруга футболиста впоследствии удалила.

Фото: instagram