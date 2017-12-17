Жена Александра Кержакова рассказала, что на самом деле стоит за идеальными картинками в Сети.

Весной прошлого года жена футболиста Александра Кержакова и популярная ныне «инстамама» Милана Кержакова родила первенца. До родов она, худощавая по природе, весила 67 килограммов при росте 160 см. «Выглядела я очень отекшей дамочкой», — вспоминает модель. Сейчас она весит даже меньше, чем до беременности: около 44 килограммов. Однако свою «диету» звезда не порекомендовала бы и врагу.

Незадолго до родов семья пережила трагедию: скончался отец Миланы. «Я не кормила грудью — молока у меня не было. Тогда я пила вино в небольших количествах, оно меня расслабляло, и есть мне совершенно не хотелось. Первые 10 кг ушли вместе с водами, плацентой. В свой прежний вес я вернулась буквально месяца за три. Лицо приняло прежние бухенвальдские формы и того раньше», — рассказала она в откровенном интервью «Летидору».

«О диете, о том, чтобы скинуть лишние килограммы, убрать целлюлит, я тогда даже и не думала. Мысли были вообще где-то наверху. Первые две недели мне постоянно снился папа. Когда я просыпалась, я была уверена на сто процентов, что отец увидел своего внука и пообщался с ним. Я жила в какой-то такой прострации, в собственном мире, и мне было вообще не до чего», — призналась Кержакова.

Во время беременности, которую Милана вспоминает с содроганием, она занималась спортом: «Занятия помогали мне чувствовать себя несколько легче. <...> Я набрала 22 килограмма и сильно комплексовала по этому поводу. Да и к тому же плохо себя чувствовала — у меня была постоянная изжога, головная боль, я подолгу не могла уснуть, постоянно ходила в туалет», — пояснила она.

Сейчас все хорошо: в блоге молодой мамы то и дело появляются снимки, на которых она выглядит идеально. Однако, будучи честной с теми, кто следит за ее жизнью, Кержакова признается: «Хочу сказать всем девочкам, кто сейчас ждет ребенка и смотрит на идеальных инстамам: девочки, все, что вы видите в "Инстаграме", это всего-навсего картинка».