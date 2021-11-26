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Александра Градского экстренно госпитализировали в Москве — что произошло

Известного композитора и музыканта срочно увезли в одну из столичных клиник после того, как ему стало плохо у себя дома. Ранее Градский уже жаловался на самочувствие, но от госпитализации в прошлый раз он отказался.
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Слайд, который
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Александр Градский

Фото: Juliya Khanina/Russian Look

72-летний композитор и музыкант Александр Градский попал в больницу в Москве. Артист почувствовал себя плохо у себя дома, и его госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Как отмечает телеграм-канал, несколько дней назад Александр Борисович уже жаловался на плохое самочувствие, но тогда госпитализация не потребовалась. Недомогание артиста отмечали и поклонники, которые нашли его слишком бледным в эфире одного из телешоу, где Градский принял участие в качестве члена жюри.

Впервые о его болезни стало известно в сентябре, когда в СМИ сообщили, что его увезли в больницу с коронавирусом. Эту информацию композитор опроверг. Позже, в конце октября, артисту пришлось вызывать врачей несколько раз.

Градский жаловался на головокружение - как выяснили медики, у него была гипотония (стойкое понижение артериального давления). При этом он, по сообщениям СМИ, категорически не хотел ехать в больницу, и медики оказали ему помощь на дому. После этого наступило временное улучшение до сегодняшнего дня.

На данный момент подробности о состоянии композитора пока не известны.

Фото: Global Look press

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