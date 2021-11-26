Александра Градского экстренно госпитализировали в Москве — что произошло

72-летний композитор и музыкант Александр Градский попал в больницу в Москве. Артист почувствовал себя плохо у себя дома, и его госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Как отмечает телеграм-канал, несколько дней назад Александр Борисович уже жаловался на плохое самочувствие, но тогда госпитализация не потребовалась. Недомогание артиста отмечали и поклонники, которые нашли его слишком бледным в эфире одного из телешоу, где Градский принял участие в качестве члена жюри.