Александра Градского экстренно госпитализировали в Москве — что произошло
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Фото: Juliya Khanina/Russian Look
72-летний композитор и музыкант Александр Градский попал в больницу в Москве. Артист почувствовал себя плохо у себя дома, и его госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Как отмечает телеграм-канал, несколько дней назад Александр Борисович уже жаловался на плохое самочувствие, но тогда госпитализация не потребовалась. Недомогание артиста отмечали и поклонники, которые нашли его слишком бледным в эфире одного из телешоу, где Градский принял участие в качестве члена жюри.
Впервые о его болезни стало известно в сентябре, когда в СМИ сообщили, что его увезли в больницу с коронавирусом. Эту информацию композитор опроверг. Позже, в конце октября, артисту пришлось вызывать врачей несколько раз.
Градский жаловался на головокружение - как выяснили медики, у него была гипотония (стойкое понижение артериального давления). При этом он, по сообщениям СМИ, категорически не хотел ехать в больницу, и медики оказали ему помощь на дому. После этого наступило временное улучшение до сегодняшнего дня.
На данный момент подробности о состоянии композитора пока не известны.
Фото: Global Look press