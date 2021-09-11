Александр Градский прокомментировал информацию о своем тяжелом состоянии
Накануне стало известно об экстренной госпитализации одного из наставников шоу «Голос» 71-летнего Александра Градского. В СМИ говорилось о том, что артист доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией и поражением легких более 70%. Композитор вышел на связь и прокомментировал информацию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Global Look Press
Изначально, некоторые источники говорили о критическом состоянии артиста, о том, что он был срочно доставлен в больницу с тяжелой формой ковида. Тогда как другие сообщали о том, что Александр уже идет на поправку и его состояние стабильно.
Александр Градский: "Как молоды мы были"
Градский опроверг слухи о своем плохом состоянии, сообщает «Пятый канал». Артист назвал сообщения некоторых СМИ «чушью».
Как оказалось, музыкант чувствует себя хорошо и не планирует больше давать комментарии по поводу своего здоровья.
Фото и видео: Global Look Press