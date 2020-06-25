Младшая дочь Алсу растрогала ее домашним концертом: «Сердце замирает от чувств и эмоций»

«Какой у нее красивый голос», «У вас очень талантливая дочь, такая же, как и мама! Счастья вам!», «Ребенок поет чудно, голос успокаивает», «Просто невероятная.... Мурашки по телу... Такая талантливая девочка», «Талантливый и трудолюбивый ребенок, шикарная», «Божественно», — посыпались комментарии под видео.

Алсу с семьей даже после снятия режима самоизоляции решили дольше оставаться дома, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусом. Об этом артистка сама рассказывала в микроблоге.

О Микелле Абрамовой заговорили после ее победы в одном из сезонов шоу «Голос. Дети». Тогда негодование зрителей вызвал факт победы Микеллы со значительным отрывом от других финалистов. К тому же многие были уверены, что победы был достоин другой ребенок. А Алсу с мужем обвинили во влиянии на ход голосования. Год спустя Алсу призналась, что помогала дочери, покупая смс. Она также рассказала, что построить собственную карьеру ей помог влиятельный и богатый отец.

Старшая дочь артистки Сафина тоже занимается музыкой, но классической.

А вам нравится, как поет Микелла?