Мэтью МакКонахи показал красавицу-жену: «Спасибо, что ты есть»

Супруга МакКонахи родом из Бразилии. Пара вместе уже более 8 лет— они поженились 9 июня 2012 года, а до этого встречались 5 лет. Пара воспитывает троих детей: 12-летнего сына Леви, 10-летнюю дочку Виду и младшего 7-летнего Ливингстона.

Ранее супруги вместе появились на обложке глянцевого журнала Town&Country. Поводом для этого стала деятельности пары в сфере благотворительности. Так, в 2008 году Мэттью МакКонахи и Камилла основали организацию Just Keep Livin, которая поддерживает подростков, находящихся в группе риска.

«Иногда любить своих детей - значит давать им то, что они просят. А иногда эта любовь может быть жесткой. Богатые люди могут дать своим детям все, что тем вздумается, но в итоге они не добьются своей цели воспитать ребенка. Куда сложнее вырастить детей, когда тебе не все равно, когда ты задумываешься об этом», — рассказал о работе МакКонахи.