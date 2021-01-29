Мэтью МакКонахи показал красавицу-жену: «Спасибо, что ты есть»
Фото: www.instagram.com/officiallymcconaughey/?hl=ru
Актер Мэтью Макконахи опубликовал в своем Instagram нежное фото со своей супругой, Камиллой Алвес и поздравил жену с днем рождения — ей исполнилось 39 лет.
«Спасибо, что ты есть», — трогательно подписал публикацию МакКонахи.
Подписчики Мэтью присоединились к поздравлениям актера, и сделали его супруге массу комплиментов.
Супруга МакКонахи родом из Бразилии. Пара вместе уже более 8 лет— они поженились 9 июня 2012 года, а до этого встречались 5 лет. Пара воспитывает троих детей: 12-летнего сына Леви, 10-летнюю дочку Виду и младшего 7-летнего Ливингстона.
Ранее супруги вместе появились на обложке глянцевого журнала Town&Country. Поводом для этого стала деятельности пары в сфере благотворительности. Так, в 2008 году Мэттью МакКонахи и Камилла основали организацию Just Keep Livin, которая поддерживает подростков, находящихся в группе риска.
«Иногда любить своих детей - значит давать им то, что они просят. А иногда эта любовь может быть жесткой. Богатые люди могут дать своим детям все, что тем вздумается, но в итоге они не добьются своей цели воспитать ребенка. Куда сложнее вырастить детей, когда тебе не все равно, когда ты задумываешься об этом», — рассказал о работе МакКонахи.
Фото и видео: Instagram Мэтью МакКонахи
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