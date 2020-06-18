«Шикарная женщина!» Супруга Мэттью МакКонахи появилась на обложке журнала в роскошном золотом платье
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Фото: Globallookpress / face to face
38-летняя модель Камила Алвес снялась для обложки глянцевого журнала вместе с супругом, 50-летним голливудским актером Мэттью МакКонахи.
На снимке Камила позирует в роскошном золотом платье с декольте и эффектно смотрит вдаль, а супруг нежно обнимает ее сзади. Завершают образ Алвес золотые украшения и собранные в пучок волосы.
В комментариях к фото в Instagram поклонники пары начали писать о том, как шикарно выглядит Камила: «Шикарная женщина!», «Роскошная», «Красотка», «Красивая пара», «Прекрасные», «Камила тут очень хороша». Напомним, что Камила Алвес и Мэттью МакКонахи недавно отметили восьмую годовщину семейной жизни. Супруги воспитывают троих детей — 10-летнюю Виду, 11-летнего Леви и 7-летнего Ливингстона.
Фото и видео: Instagram, globallookpress
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