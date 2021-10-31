«Меня спасли»: Темникова рассказала о пережитых в детстве домогательствах

Певица Лена Темникова рассказала, как в детстве едва не стала жертвой педофила. В тот период она, 17-летняя, по договоренности с одним из продюсеров переехала в Москву, чтобы начать карьеру. Мужчина обещал встретить ее на еще на вокзале, так ка сопровождающих у нее не было, но пропустил встречу.

Девушка поехала к нему домой, чтобы добиться выполнения договоренностей. А там продюсер, которого Темникова называет известным поэтом-песенником, не раскрывая его фамилии, заявил, что у него ревнивая жена, и поселил гостью в отеле. Елена Темникова признается, что тогда не сразу поняла, почему он говорил про супругу.