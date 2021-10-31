«Меня спасли»: Темникова рассказала о пережитых в детстве домогательствах
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Фото: Instagram
Певица Лена Темникова рассказала, как в детстве едва не стала жертвой педофила. В тот период она, 17-летняя, по договоренности с одним из продюсеров переехала в Москву, чтобы начать карьеру. Мужчина обещал встретить ее на еще на вокзале, так ка сопровождающих у нее не было, но пропустил встречу.
Девушка поехала к нему домой, чтобы добиться выполнения договоренностей. А там продюсер, которого Темникова называет известным поэтом-песенником, не раскрывая его фамилии, заявил, что у него ревнивая жена, и поселил гостью в отеле. Елена Темникова признается, что тогда не сразу поняла, почему он говорил про супругу.
«Я перевезла вещи, и ко мне подошла сотрудница с ресепшн, сказав, что ей надо со мной серьезно поговорить. И заявляет: «Ты сейчас перезжаешь в другой номер, потому что этот он знает. Кроме того ты должна знать, что он периодически девочек сюда приводит». Он педофилом оказался. Да, мне было 17 лет, но я ввела себя и выглядела так, как будто мне было 12 лет», — рассказала Елена Темникова в интервью Наталье Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света»
Певица добавила, что продюсер еще какое-то время продолжал ей звонить и писать, уговаривал и угрожал. «Я так благодарна той женщине, она спасла мое психоэмоциональное состояние», — добавила Елена Темникова.
Ранее о домогательствах со стороны известных режиссеров рассказала Олеся Судзиловская.
Фото и видео: @lenatemnikovaofficial/Instagram