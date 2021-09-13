Меньшова рассказала, как Алентова переживает смерть мужа: «Мы пока каждый в своей норе»
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Фото: Комсомольская правда | East News Russia
Актриса Юлия Меньшова призналась, что даже спустя два месяца после смерти ее отца, режиссера Владимира Меньшова, она не стремится говорить об этом с матерью Верой Алентовой. Об уходе 81-летнего кинодеятеля Юлия сообщила маме лично, когда та находилась в больнице после заражения коронавирусом. Меньшова опасалась, что о случившемся Алентова может узнать не от нее, а из прессы или от окружающих.
Однако боль утраты еще сильна в каждом из близких Владимира Меньшова. Поэтому говорить о его смерти не решаются.
«Мама держится, хотя, я думаю, это стоит ей немалых сил. Мы не очень погружаемся в эту тему, потому что если о ней начинать говорить, то тогда мы обе будем плакать. Поэтому мы стараемся этого не делать. Плакать важно, но пока мы это каждый в своей норе делаем, потому что если мы начнем друг на друга замыкать эту энергию, то мы вообще не остановимся. Поэтому на этом тонком льду мы стараемся быть чрезвычайно аккуратны», — рассказаал Юлия Меньшова в интервью Ирине Шихман для ее YouTube-шоу «А поговорить?».
Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили в браке более 50 лет. Они поженились, когда Алентова училась на втором курсе Школы-студии МХАТ. Пара воспитала единственную дочь Юлию.
Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года в возрасте 81 года от последствий коронавируса. Болезнь развилась и привела к смерти всего за две недели.
Фото и видео: @juliavmenshova/Instagram; Комсомольская правда/East News