Меньшова рассказала, как Алентова переживает смерть мужа: «Мы пока каждый в своей норе»

«Мама держится, хотя, я думаю, это стоит ей немалых сил. Мы не очень погружаемся в эту тему, потому что если о ней начинать говорить, то тогда мы обе будем плакать. Поэтому мы стараемся этого не делать. Плакать важно, но пока мы это каждый в своей норе делаем, потому что если мы начнем друг на друга замыкать эту энергию, то мы вообще не остановимся. Поэтому на этом тонком льду мы стараемся быть чрезвычайно аккуратны», — рассказаал Юлия Меньшова в интервью Ирине Шихман для ее YouTube-шоу «А поговорить?».

Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили в браке более 50 лет. Они поженились, когда Алентова училась на втором курсе Школы-студии МХАТ. Пара воспитала единственную дочь Юлию.

Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года в возрасте 81 года от последствий коронавируса. Болезнь развилась и привела к смерти всего за две недели.