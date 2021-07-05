Владимир Меньшов скончался от коронавируса на 82-м году жизни
5 июля стало известно о смерти режиссера и актера Владимира Меньшова. Ранее он заразился коронавирусом и был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, справиться с инфекцией ему не удалось. Информация об этом появилась на официальном сайте «Мосфильма».
Вместе с ним заболела его супруга, актриса Вера Алентова.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
«Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни», — сказано в сообщении.
«Мосфильм» выразил глубокие соболезнования родным и коллегам Владимира Меньшова.
Режиссер широко известен своими работами, которые стали легендами советского и российского кинематографа, в том числе «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли».
Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1978). В 1981 году он удостоился премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит».
Фото: Global Look Press
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