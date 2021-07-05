Владимир Меньшов скончался от коронавируса на 82-м году жизни

«Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни», — сказано в сообщении.

«Мосфильм» выразил глубокие соболезнования родным и коллегам Владимира Меньшова.

Режиссер широко известен своими работами, которые стали легендами советского и российского кинематографа, в том числе «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли».

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1978). В 1981 году он удостоился премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит».