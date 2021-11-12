Меньшова раскрыла, за что чувствовала вину перед своими детьми, и показала трогательное фото

Юлия Меньшова опубликовала кадр семейной фотосессии вместе со своими детьми — сыном Андреем и дочерью Таисией. Уже совсем взрослые, они целуют маму в щеки с двух сторон.

А сама актриса признается, что долгое время считала себя очень виноватой перед ними — она посвящала много времени своей карьере, из-за чего его не хватало на детей.

«Теперь, когда они выросли, так просто чувствовать себя — счастливой мамой. Любоваться победами, беспокоиться, но стараться не надоедать с назиданиями и бесконечно любить. Но когда дети были маленькими, как же часто я испытывала чувство вины, потому что много работала. Ответственность угнетала по всем фронтам. Все успеть, ничего не упустить! — мысль знакомая всем мамам на свете. И если выбирать, чем пожертвовать, то в первую очередь — конечно же, собственными интересами. Хотя и понимаешь, что так неправильно, что во всем нужен баланс, и тебе тоже нужны силы, чтобы быть этой самой — счастливой мамой», — пишет Юлия.