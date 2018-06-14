logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Меган Маркл прикрыла плечи и показала животик на встрече с королевой Елизаветой II

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Меган Маркл и королева Елизавета II

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Сети обсуждают первый совместный выход Меган Маркл и королевы Елизаветы II.

Сегодня были опубликованы официальные фотографии первого совместного выхода Меган Маркл и королевы Елизаветы II. Супруга принца Гарри сопровождала главу государства в поездке в графство Чешир.

Учитывая предыдущий опыт, когда из-за откровенного платья ее «убрали» на второй план, актриса выбрала платье Givenchy, которое полностью закрывало ее плечи. Она дополнила образ тонким ремешком, маленьким черным клатчем и «лодочками» Sarah Flint.

Пользователи Сети заметили, что на некоторых снимках у Меган заметен небольшой животик:

Подданные с нетерпением ждут новостей о скором пополнении в пока небольшом семействе принца Гарри.

Фото: Doug Peters/Paul Marriott/I-Images/globallookpress

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Шах и мат: Мария Шукшина публично поставила «обманутую невестку» на место
Борющаяся с ВИЧ Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости
Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Все-таки беременна? Ксения Собчак демонстрирует сильно округлившийся живот
«Это очевидно!»: поклонники уверены, что Пугачева объявила Бузовой войну из-за ревности к Киркорову