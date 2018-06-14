Меган Маркл прикрыла плечи и показала животик на встрече с королевой Елизаветой II

Сегодня были опубликованы официальные фотографии первого совместного выхода Меган Маркл и королевы Елизаветы II. Супруга принца Гарри сопровождала главу государства в поездке в графство Чешир.

Учитывая предыдущий опыт, когда из-за откровенного платья ее «убрали» на второй план, актриса выбрала платье Givenchy, которое полностью закрывало ее плечи. Она дополнила образ тонким ремешком, маленьким черным клатчем и «лодочками» Sarah Flint.

Пользователи Сети заметили, что на некоторых снимках у Меган заметен небольшой животик: