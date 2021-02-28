Меган Маркл появилась на интервью в платье за 2000 рублей

Во время интервью принц Гарри также высказался по поводу отношений с королевой и принцом Филиппом. По его словам, личные встречи теперь у них проходят в онлайн-конференциях. Правда, как уточнил герцог Сассекский, вместо того, чтобы нажать на окно «завершить звонок», его дедушка и бабушка обычно просто закрывают компьютер. А решение сложить королевские полномочия было просто необходимостью, чтобы «обезопасить свою семью и их психическое здоровье» от британской прессы.

Принц Гарри добавил: «Мы просто отступили назад, а не шагнули вниз. Многие видели, какой сложной была обстановка. Мы все знаем, какой может быть британская пресса, и это наносило урон моему психическому здоровью. Я подумал: «Это токсично». Я поступил как любой муж и отец — просто спас свою семью от всего этого. И я никогда по-настоящему не уйду, какие бы решения ни принимались на той стороне. Я продолжу вносить свой вклад, ведь моя публичная жизнь и есть государственная служба. Поэтому, где бы я ни находился, я продолжу выполнять свой долг».