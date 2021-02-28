Меган Маркл появилась на интервью в платье за 2000 рублей
Фото: @sussexroyal / Instagram
В преддверии выхода большого интервью пары с Опрой Уинфри герцог Сассекский встретился с телеведущим Джеймсом Корденом в шоу The Late Late Show. Во время интервью Гарри поговорил по FaceTime со своей супругой Меган Маркл. Актриса предстала в синем платье с короткими рукавами. Хотя наряд Меган не был в центре внимания во время передачи, ее краткое появление произвело фурор среди поклонников. Оказалось, что платье герцогини от бренда Velvet Torch стоит всего 2000 рублей (30$). Бренд из Лос-Анджелеса, где Меган и приобрела наряд, опубликовал пост, посвященный образу герцогини. Создатели рассказали, что это платье с рукавами-фонариками можно носить с открытыми плечами, как это сделала герцогиня. Эту модель тут же раскупили — в продаже она появится не раньше середины марта.
Во время интервью принц Гарри также высказался по поводу отношений с королевой и принцом Филиппом. По его словам, личные встречи теперь у них проходят в онлайн-конференциях. Правда, как уточнил герцог Сассекский, вместо того, чтобы нажать на окно «завершить звонок», его дедушка и бабушка обычно просто закрывают компьютер. А решение сложить королевские полномочия было просто необходимостью, чтобы «обезопасить свою семью и их психическое здоровье» от британской прессы.
Принц Гарри добавил: «Мы просто отступили назад, а не шагнули вниз. Многие видели, какой сложной была обстановка. Мы все знаем, какой может быть британская пресса, и это наносило урон моему психическому здоровью. Я подумал: «Это токсично». Я поступил как любой муж и отец — просто спас свою семью от всего этого. И я никогда по-настоящему не уйду, какие бы решения ни принимались на той стороне. Я продолжу вносить свой вклад, ведь моя публичная жизнь и есть государственная служба. Поэтому, где бы я ни находился, я продолжу выполнять свой долг».
Фото и видео: Global Look Press
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