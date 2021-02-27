Принц Гарри — о королеве, воспитании сына и жизни в США: «Я спас свою семью»
Фото: Global Look Press
В преддверии выхода большого интервью пары с Опрой Уинфри герцог Сассекский встретился с телеведущим Джеймсом Корденом в шоу The Late Late Show. По словам герцога Сассекского, годовалый Арчи растет гиперактивным ребенок и уже вовсю умеет складывать слова в целые предложения: «Моему сыну сейчас уже больше полутора лет, и он просто неугомонный! Это невероятная личность. Сын уже складывает по несколько слов в предложение и поет песни. Его первым словом было «крокодил» — целых три слога!».
Также за чашечкой чая на туристическом автобусе по Лос-Анджелесу принц Гарри рассказал, какой рождественский подарок их с Меган сын получил от королевы Елизаветы II и принца Филиппа. По совету Маркл, они прислали правнуку вафельницу, в которой герцогиня теперь каждое утро готовит сыну завтрак: «Бабушка спросила у меня, что Арчи хочет получить в подарок на Рождество. Мег посоветовала подарить вафельницу. Бабушка прислала ее нам, и теперь Меган каждое утро печет в ней вафли на органической смеси. Каждый раз Арчи просыпается и говорит: «Вафля!».
Фото: Global Look Press
Во время разговора принц Гарри также высказался по поводу отношений с королевой и принцом Филиппом. По его словам, личные встречи теперь у них проходят в онлайн-конференциях. Правда, как уточнил герцог Сассекский, вместо того, чтобы нажать на окно «завершить звонок», его дедушка и бабушка обычно просто закрывают компьютер. А решение сложить королевские полномочия было просто необходимостью, чтобы «обезопасить свою семью и их психическое здоровье» от британской прессы.
Принц Гарри добавил: «Мы просто отступили назад, а не шагнули вниз. Многие видели, какой сложной была обстановка. Мы все знаем, какой может быть британская пресса, и это наносило урон моему психическому здоровью. Я подумал: «Это токсично». Я поступил как любой муж и отец — просто спас свою семью от всего этого. И я никогда по-настоящему не уйду, какие бы решения ни принимались на той стороне. Я продолжу вносить свой вклад, ведь моя публичная жизнь и есть государственная служба. Поэтому, где бы я ни находился, я продолжу выполнять свой долг».
Фото и видео: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!