Принц Гарри — о королеве, воспитании сына и жизни в США: «Я спас свою семью»

В преддверии выхода большого интервью пары с Опрой Уинфри герцог Сассекский встретился с телеведущим Джеймсом Корденом в шоу The Late Late Show. По словам герцога Сассекского, годовалый Арчи растет гиперактивным ребенок и уже вовсю умеет складывать слова в целые предложения: «Моему сыну сейчас уже больше полутора лет, и он просто неугомонный! Это невероятная личность. Сын уже складывает по несколько слов в предложение и поет песни. Его первым словом было «крокодил» — целых три слога!».

Также за чашечкой чая на туристическом автобусе по Лос-Анджелесу принц Гарри рассказал, какой рождественский подарок их с Меган сын получил от королевы Елизаветы II и принца Филиппа. По совету Маркл, они прислали правнуку вафельницу, в которой герцогиня теперь каждое утро готовит сыну завтрак: «Бабушка спросила у меня, что Арчи хочет получить в подарок на Рождество. Мег посоветовала подарить вафельницу. Бабушка прислала ее нам, и теперь Меган каждое утро печет в ней вафли на органической смеси. Каждый раз Арчи просыпается и говорит: «Вафля!».