Меган Маркл отказалась сопровождать принца Гарри на похоронах его деда

Супруга Гарри, Меган Маркл, отказалась сопровождать его в этой поездке. Врачи рекомендовали ей стараться избегать дополнительных нагрузок из-за беременности. Пара сейчас ждет второго малыша, у них уже есть сын Арчи.

По прибытию принц должен пройти десятидневный карантин. При получении отрицательного теста на COVID-19 срок может сократиться до пяти дней. Несмотря на это, Гарри примет участие в церемонии прощания. Согласно указу британского правительства, граждане, приехавшие из-за границы, могут посещать похороны членов семьи или друзей. Герцог Сассекский остановится в Кенсингтонском дворце. Похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля. Страна погрузится в восьмидневный траур.