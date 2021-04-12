Меган Маркл отказалась сопровождать принца Гарри на похоронах его деда
Фото: picture-alliance.com
Супруга Гарри, Меган Маркл, отказалась сопровождать его в этой поездке. Врачи рекомендовали ей стараться избегать дополнительных нагрузок из-за беременности. Пара сейчас ждет второго малыша, у них уже есть сын Арчи.
По прибытию принц должен пройти десятидневный карантин. При получении отрицательного теста на COVID-19 срок может сократиться до пяти дней. Несмотря на это, Гарри примет участие в церемонии прощания. Согласно указу британского правительства, граждане, приехавшие из-за границы, могут посещать похороны членов семьи или друзей. Герцог Сассекский остановится в Кенсингтонском дворце. Похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля. Страна погрузится в восьмидневный траур.
Фото: Global Look Press
9 апреля Букингемский дворец сообщил о смерти герцога Эдинбургского. Он скончался в возрасте 99 лет после долгой болезни, не дожив до 100 лет всего два месяца. Ранее принцу Филиппу пришлось провести в больнице несколько дней. Его отправили в госпиталь по назначению лечащего врача, а в медицинском учреждении провели операцию на сердце. Елизавета II и принц Филипп прожили в браке почти 74 года, а сам он приходится ей четвероюродным братом.
Напомним, отношения Меган и Гарри с королевской семьей в последнее время испортились. Во время интервью в гостях у телеведущей Опры Уинфри звезда сериала «Форс-мажоры» заявила, что официальное бракосочетание пары было лишь спектаклем. Гарри и Меган обвинили семью в расизме.
Фото: Global Look Press, picture-alliance.com
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