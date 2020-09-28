Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу Netflix
Фото: www.instagram.com/sussexroyal/
Герцог и герцогиня Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри приняли решение принять участие в шоу компании Netflix, с которой недавно заключили договор. Об этом пишет The Sun.
Помимо этого проекта, пара будет работать и над другими: они снимут документальный сериал о природе и мультфильм о сильных женщинах.
Фото: www.instagram.com/sussexroyal/
Как пишет британское издание Daily Mail, идея об участии в шоу пришла Меган Маркл, которая столкнулась с осуждением со стороны общественности. Недовольные поступками герцогов люди начали активно требовать, чтобы те отказались от титулов.
Меган Маркл надеется, что люди увидят ее в обычной жизни и поймут. Многие, однако, осудили такое решение и назвали его лицемерным — ведь пара уехала в США ради того, чтобы сохранить неприкосновенность частной жизни.
Королевская семья такое решение пары никак не прокомментировала, однако их поставили в известность. Меган Маркл и принц Гарри также обязались не говорить о Букингемском дворце.
Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя королевские обязанности в марте 2020 года и приняли решение жить и зарабатывать самостоятельно. Такое решение пара приняли из-за травли молодой герцогини британскими таблоидами и чрезмерного интереса к их частной жизни.
В США молодая пара заключила контракт с Netflix на 112 миллионов долларов. Как пишут британские издания, с королевской семьей они не проконсультировались.
Недавно принц Гарри отметил свой 36-й день рождения, без брата и его супруги. Меган вручила ему огромный торт.
Фото и видео: Instagram герцогов Сассекских
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