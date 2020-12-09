«Мазурю или полонезю»: Максим Галкин поделился архивными фото со школьного бала

Максим Галкин поделился с подписчиками архивными фото, на которых он совсем молодой. Необычные снимки — кадры со школьного мероприятия, он опубликовал в своем Instagram.

«1989 год - 18 марта в моей школе был день 19 века, бал, литературный салон и т.д. На первой фотке я мазурю или полонезю, уже не разберёшь, на второй чего-то играю, на третьей слушаю в цилиндре, на четвёртой наши барышни. Прекрасно было!», — рассказывает Максим.

Подписчики его Instagram заявили, что теперь им ясно, откуда в Галкине артистичность и актерский талант, а также отметили, что его сын Гарри похож на него, как две капли воды:

«Максим, побольше таких кадров))) очень мило и классно) спасибо», «Мазурю или полонезю, я до сих пор не пойму, мазурю я или полонезю», «Прекрасно! Открытые лица, улыбки и прикосновения!», «И правда барышни! Так все натурально. Такое запоминается на всю дизнь. Наверное талантливые педагоги были», «Гарри очень похож на вас», «Хорошие фото, а девушки какие все красивые, естественные, все нарядные, любо дорого смотреть», «Гарик очень похож на Вас, Максим».

Творчество и креатив, к которому его приучали в школе, Максим теперь активно прививает своим детям, и они нередко устраивают самые настоящие домашние спектакли. Так, недавно они напугали свою маму Аллу Пугачеву самодельным привидением.