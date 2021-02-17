Иосиф Пригожин рассказал подробности о госпитализации и последствиях коронавируса

Иосиф Пригожин переболел коронавирусом в тяжёлой форме – несмотря на то, что его жена, Валерия, перенесла болезнь практически на ногах. Как он рассказал в беседе с журналистами «Кp», заразился Пригожин новым, британским штаммом коронавируса.

Он отмечает, что совершил огромную ошибку – не сделал прививку от коронавируса, которая могла бы облегчить его состояние.

«Как только почувствовал недомогание - побежал сдавать анализы, проверяться. Как только понял, что симптомы усиливаются, то тут же поехал в больницу - только меня не приняли, потому что у меня сатурация была тогда 94. Когда в следующий раз меня привезли друзья в клинику, сатурация у меня упала до 75 – тогда меня приняли. Наверное, если бы меня взяли раньше в больницу, то и такой сложности не было бы. Поскольку больницы переполнены, палат свободных нигде нет, естественно, они старались брать наиболее тяжелых людей», – рассказал он.

«Моя болезнь стала развиваться по самому плохому сценарию. Мне проводили мощную терапию, выводящую меня из цитокинового шторма (это потенциально летальная реакция иммунной системы). Это было тяжело. Поэтому призываю всех своих друзей и знакомых привиться».

Он отмечает, что болезнь до сих пор даёт о себе знать – ему тяжело подниматься по лестницам и совершать физические упражнения.

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