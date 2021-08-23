Николай Басков на «Новой волне»: «Главный герой сегодня — это моя мама»

Николай всегда был очень близок с семьей и во время всего творческого пути говорил о заслугах родителей в его успешной карьере. Но с тех пор, как его отец ушел из жизни, заботливый сын решил еще больше времени уделять любимой маме. Артист не скрывает — он счастлив иметь такую опору и поддержку.