Николай Басков на «Новой волне»: «Главный герой сегодня — это моя мама»
В трогательном отношении к родительнице артист лично признался во время общения с прессой во время выхода с ней под руку на красную дорожку. Во время фотосессии, когда журналисты между собой начали называть Баскова главным героем вечера, он их поправил: «Главный герой — это моя мама».
Для собственного бенефиса Николай выбрал хоть и привычную для себя, но неожиданную для всех остальных роль ведущего. Видимо, никто не представит его коллег и близких друзей лучше, чем он сам. Сколько пройдено вместе — есть что вспомнить и о чем пошутить.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Образ Басков тоже подобрал себе под стать — артист появился весь в белом. В лучших традициях классического white tie даже бабочку артист подобрал в тон. Мама певца, Елена Николаевна, наоборот, решилась на более смелый наряд — если в фасоне платья соблюдены все классические каноны, то с принтом было решено поиграть. На красной ткани отчетливо видны белые горошины, а кружевной воротник стал отличным дополнением и сделал облик по-девичьи нежным.
Николай всегда был очень близок с семьей и во время всего творческого пути говорил о заслугах родителей в его успешной карьере. Но с тех пор, как его отец ушел из жизни, заботливый сын решил еще больше времени уделять любимой маме. Артист не скрывает — он счастлив иметь такую опору и поддержку.
Фото и видео: Passion
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