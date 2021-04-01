Мать Давида Манукяна зарегистрировала в Новосибирске бренд DAVA
Фото: Instagram/@dava_m
Давид Манукян, выступающий под псевдонимом DAVA, родился и вырос в Новосибирске. Его родители, Анаит и Ашот Манукяны, предприниматели. В Сибири Давид жил вместе с родителями на Затулинке.
Под брендом DAVA родственники звезды намерены проводить концерты, записывать треки. Кроме того, они хотят снимать клипы, шить одежду (трусы, шорты, футболки и прочее), создавать ювелирные изделия (золото, бриллианты, часы) и рекламные агентства. Анна Манукян также сможет производить под брендом кресты из драгоценного металла.
Сам Давид неоднократно говорил, что не хочет заниматься бизнесом. После окончания школы он поступил в Сибирский университет управления. Во время учебы торговал деталями для автомобилей, а после окончания института пошел работать к отцу. В 2017 году завел блог в Instagram и к 2020 году набрал более 13 миллиона подписчиков.
Дава признавался, что его предпринимательская деятельность не дает ему эмоций, именно поэтому он решил сменить направление. Профессиональную карьеру певца начал в 2018 году, записав совместно с Кариной Лазарьянц песню «Внутри». Еще большую известность ему принес роман с телеведущей Ольгой Бузовой.
Недавно Манукян провел в Сибири день рождения в кругу семьи. Он рассказал, что отпраздновал 28-летие за столом с родными и остался доволен.
Фото: Instagram/@dava_m, Instagram/@buzova86
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