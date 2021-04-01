Мать Давида Манукяна зарегистрировала в Новосибирске бренд DAVA

Сам Давид неоднократно говорил, что не хочет заниматься бизнесом. После окончания школы он поступил в Сибирский университет управления. Во время учебы торговал деталями для автомобилей, а после окончания института пошел работать к отцу. В 2017 году завел блог в Instagram и к 2020 году набрал более 13 миллиона подписчиков.

Дава признавался, что его предпринимательская деятельность не дает ему эмоций, именно поэтому он решил сменить направление. Профессиональную карьеру певца начал в 2018 году, записав совместно с Кариной Лазарьянц песню «Внутри». Еще большую известность ему принес роман с телеведущей Ольгой Бузовой.

Недавно Манукян провел в Сибири день рождения в кругу семьи. Он рассказал, что отпраздновал 28-летие за столом с родными и остался доволен.