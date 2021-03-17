Давид Манукян отметил день рождения в кругу семьи в родном Новосибирске

При этом музыкант не захотел пышных вечеринок. День рождения прошел с родными за праздничным столом. «Мы с семьей собрались дома отмечать. Бабушка, дедушка, дядя, тетя… Вот так по-простому. Мама, поцелуй! Все родные рядом», — подчеркнул Давид в социальной сети.

Имениннику вынесли большой праздничный торт, который был украшен бенгальскими огнями и цифрой 28. Манукян удивился и обрадовался сладкому подарку. На этой неделе рэпер планирует дать сольный концерт для жителей Новосибирска. Подготовку к мероприятию в родном городе он начал сразу по прилете.

Ранее Давид Манукян впервые ответил на обвинения в побоях Ольги Бузовой. Пара рассталась около двух месяцев назад, это событие стало одним из самых обсуждаемых в мире шоу-бизнеса.