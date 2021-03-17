Давид Манукян отметил день рождения в кругу семьи в родном Новосибирске
Фото: Instagram/@dava_m
Поздравления он начал получать с раннего утра. Одним из первых к нему обратился певец Филипп Киркоров: «Пусть на твоих руках будет Rolex, на столе — осетр, а под попой — X6. Трать много сумм в ЦУМе и лети на Марс». Кроме того, Манукяна поздравили Евгений Папунаишвили, Андрей Малахов, Луиза-Габриэла Бровина, рэпер Хабиб и другие знаменитости.
При этом музыкант не захотел пышных вечеринок. День рождения прошел с родными за праздничным столом. «Мы с семьей собрались дома отмечать. Бабушка, дедушка, дядя, тетя… Вот так по-простому. Мама, поцелуй! Все родные рядом», — подчеркнул Давид в социальной сети.
Имениннику вынесли большой праздничный торт, который был украшен бенгальскими огнями и цифрой 28. Манукян удивился и обрадовался сладкому подарку. На этой неделе рэпер планирует дать сольный концерт для жителей Новосибирска. Подготовку к мероприятию в родном городе он начал сразу по прилете.
Ранее Давид Манукян впервые ответил на обвинения в побоях Ольги Бузовой. Пара рассталась около двух месяцев назад, это событие стало одним из самых обсуждаемых в мире шоу-бизнеса.
Фото: Instagram/@dava_m
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