Мать Бузовой страдает от тяжелых последствий коронавируса — чем они опасны
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Фото: @buzova86
Мать Ольги Бузовой перенесла коронавирус. Как признавалась родительница певицы, сама болезнь протекала легко благодаря прививке от коронавируса. Женщина рассказала в беседе с изданием «Комсомольская правда», как чувствует себя после перенесенной инфекции.
«Сейчас мое состояние попеременно. Ковид осилили, теперь бы давление устаканить...», — призналась Ирина Бузова.
Как рассказал изданию эксперт, такой важный симптом указывает на опасное состояние — постковидный синдром.
«Если коронавирусная инфекция отражается непосредственно на работе сердца, то мы говорим о патологии, которая требует лечения у кардиологов. Это уже может быть опасно. В любом случае нужно обязательно пройти комплекс мер, в том числе увеличение двигательной активности, прием витаминизированных комплексов и общее укрепление организма», — рассказал «КП» врач-терапевт Виктор Лишин.
Стоит отметить, что мать Бузовой и сама врач — она заведующая стоматологической клиникой и продолжила работу даже после того, как ее дочь стала популярной и начала много зарабатывать.
Фото: Instagram