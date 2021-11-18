passion.ru
1 мин.

Мать Бузовой страдает от тяжелых последствий коронавируса — чем они опасны

Родительница телеведущей заболела ковидом, однако болезнь перенесла легко — по ее мнению, благодаря своевременной вакцинации. Однако последствия инфекции оказались очень неприятными и могут нанести серьезный вред здоровью.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ольга Бузова с мамой

Фото: @buzova86

Мать Ольги Бузовой перенесла коронавирус. Как признавалась родительница певицы, сама болезнь протекала легко благодаря прививке от коронавируса. Женщина рассказала в беседе с изданием «Комсомольская правда», как чувствует себя после перенесенной инфекции.

«Сейчас мое состояние попеременно. Ковид осилили, теперь бы давление устаканить...», — призналась Ирина Бузова.

Как рассказал изданию эксперт, такой важный симптом указывает на опасное состояние — постковидный синдром.

«Если коронавирусная инфекция отражается непосредственно на работе сердца, то мы говорим о патологии, которая требует лечения у кардиологов. Это уже может быть опасно. В любом случае нужно обязательно пройти комплекс мер, в том числе увеличение двигательной активности, прием витаминизированных комплексов и общее укрепление организма», — рассказал «КП» врач-терапевт Виктор Лишин.

Стоит отметить, что мать Бузовой и сама врач — она заведующая стоматологической клиникой и продолжила работу даже после того, как ее дочь стала популярной и начала много зарабатывать.

Фото: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят