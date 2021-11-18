Мать Бузовой страдает от тяжелых последствий коронавируса — чем они опасны

Мать Ольги Бузовой перенесла коронавирус. Как признавалась родительница певицы, сама болезнь протекала легко благодаря прививке от коронавируса. Женщина рассказала в беседе с изданием «Комсомольская правда», как чувствует себя после перенесенной инфекции.

«Сейчас мое состояние попеременно. Ковид осилили, теперь бы давление устаканить...», — призналась Ирина Бузова.

Как рассказал изданию эксперт, такой важный симптом указывает на опасное состояние — постковидный синдром.