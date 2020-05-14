Маски в тон: Синди Кроуфорд и Нюша показали, как оставаться стильными во время карантина
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Фото: Instagram Синди Кроуфорд
Звезды подобрали маски в тон одежде.
Совсем скоро мир выйдет из вызванного пандемией коронавируса карантина. В некоторых городах и странах уже действуют послабления, другим остается только мечтать о не ограниченных временем прогулках. Звездные модницы уже выбирают наряды для выходов в свет.
Супермодель Синди Кроуфорд надела яркую маску в тон яркой блузке.
Нюша подобрала аксессуар в повседневном стиле.
Другие варианты — розовую маску Анастасии Решетовой, маску с камелиями Яны Рудковской, — смотрите в нашей подборке.
Фото: Instagram
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