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Маски в тон: Синди Кроуфорд и Нюша показали, как оставаться стильными во время карантина

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Синди Кроуфорд

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Звезды подобрали маски в тон одежде.

Совсем скоро мир выйдет из вызванного пандемией коронавируса карантина. В некоторых городах и странах уже действуют послабления, другим остается только мечтать о не ограниченных временем прогулках. Звездные модницы уже выбирают наряды для выходов в свет.

Супермодель Синди Кроуфорд надела яркую маску в тон яркой блузке.

Нюша подобрала аксессуар в повседневном стиле.

Другие варианты — розовую маску Анастасии Решетовой, маску с камелиями Яны Рудковской, — смотрите в нашей подборке.

Фото: Instagram

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