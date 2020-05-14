Маски в тон: Синди Кроуфорд и Нюша показали, как оставаться стильными во время карантина

Совсем скоро мир выйдет из вызванного пандемией коронавируса карантина. В некоторых городах и странах уже действуют послабления, другим остается только мечтать о не ограниченных временем прогулках. Звездные модницы уже выбирают наряды для выходов в свет.

Супермодель Синди Кроуфорд надела яркую маску в тон яркой блузке.