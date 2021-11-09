Дочь Марии Распутиной попала в больницу после побоев сводного брата

Мария Захарова была госпитализирована после того, как повздорила со своим сводным братом Романом. Об этом рассказал Малахов в эфире своей программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» и показал девушку в больнице.

Инцидент произошел после того, как Мария обвинила его в домогательствах.

«Все ноги в синяках, гематома на голове. Не представляю, кто сочувствует человеку, который склонял девочку к сексу и публично оттаскал за волосы», - заявила она.