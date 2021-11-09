Дочь Марии Распутиной попала в больницу после побоев сводного брата
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Фото: Кадр из шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Мария Захарова была госпитализирована после того, как повздорила со своим сводным братом Романом. Об этом рассказал Малахов в эфире своей программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» и показал девушку в больнице.
Инцидент произошел после того, как Мария обвинила его в домогательствах.
«Все ноги в синяках, гематома на голове. Не представляю, кто сочувствует человеку, который склонял девочку к сексу и публично оттаскал за волосы», - заявила она.
Этот вопрос решился в эфире телешоу:
«Серьезных сексуальных домогательств не было. Секса между ними не было, человек просто распускал руки. То, что Роман пробовал наркотики, полиграф показал. И еще такой интересный момент — Маша не очень боится Романа. Она говорит о своих страхах. Но она его не боится», — сказала эксперт-полиграфолог Ольга Белюшина.
Стоит отметить, что это уже не первые претензии к Роману – его отец заявил, что он довел его до реанимации. А вот сам Роман не считает, что в чем-то виноват, и обвинил в проблемах отца со здоровьем саму Распутину.
«Для нее все эти лекарства, все эта химия, все эти наркотики. Отец COVID-19 подцепил давно. Недели три-четыре он болел, но они же как лечились: молочко, мед, народная медицина. Перекисью водорода нос закапывали. Такой бред. Естественно, дало осложнения».
Фото: Instagram, Global Look press