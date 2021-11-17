Маша Малиновская объяснила, почему она превратилась в жертву пластики

Маша Малиновская поделилась с поклонниками своими мыслями по поводу комплексов, которые заставили ее сильно потрудиться над внешностью с помощью пластических хирургов. Оказалось, что у девушки в свое время были настоящие проблемы с самооценкой.

«Я была девушкой "ранней" и сформировалась довольно рано. На линейке урока физкультуры я стояла в начале. Да, я не маленького роста. 176-177. Дело усугубляло и мое раннее гормональное развитие. Грудь выросла тоже раньше, чем у других девочек. Я этого дико стеснялась и сильно сутулилась, ибо быть выше всех мальчиков в классе в подростковом возрасте это сложно. Я чувствовала себя Халком. Мальчикам нравятся хрупкие, миниатюрные девочки, а не Фиона из "Шрека". Школа усугубляла мою неуверенность в себе ежегодным празднованием Дня святого Валентина. В этот день мы играли в Тайного Валентина, отправляя друг другу валентинки. Тот парень или девушка, что получали этих посланий больше всех, становились королем и королевой бала этого года. Я получала одну открытку от соседки по парте. Если вы вдруг подумали, что моя проблема высосана из пальца, вы ошиблись. Это не единственная причина, по которой я всю оставшуюся жизнь, когда надо и в особенности НЕ НАДО, стремилась себя "улучшить"», — пишет она.