Маша Малиновская объяснила, почему она превратилась в жертву пластики
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Фото: @malinovskaya_tv
Маша Малиновская поделилась с поклонниками своими мыслями по поводу комплексов, которые заставили ее сильно потрудиться над внешностью с помощью пластических хирургов. Оказалось, что у девушки в свое время были настоящие проблемы с самооценкой.
«Я была девушкой "ранней" и сформировалась довольно рано. На линейке урока физкультуры я стояла в начале. Да, я не маленького роста. 176-177. Дело усугубляло и мое раннее гормональное развитие. Грудь выросла тоже раньше, чем у других девочек. Я этого дико стеснялась и сильно сутулилась, ибо быть выше всех мальчиков в классе в подростковом возрасте это сложно. Я чувствовала себя Халком. Мальчикам нравятся хрупкие, миниатюрные девочки, а не Фиона из "Шрека". Школа усугубляла мою неуверенность в себе ежегодным празднованием Дня святого Валентина. В этот день мы играли в Тайного Валентина, отправляя друг другу валентинки. Тот парень или девушка, что получали этих посланий больше всех, становились королем и королевой бала этого года. Я получала одну открытку от соседки по парте. Если вы вдруг подумали, что моя проблема высосана из пальца, вы ошиблись. Это не единственная причина, по которой я всю оставшуюся жизнь, когда надо и в особенности НЕ НАДО, стремилась себя "улучшить"», — пишет она.
Проблему сильно усугубляло отношение сверстников и акне:
«Подростковые прыщи довершили растление моей самооценки. Меня не воспринимали всерьез, надо мной смеялись, меня презирали. Знаете, с одной стороны, мне следовало бы поблагодарить своих школьных абьюзеров за это, ведь вся моя последующая жизнь и поступки это попытка доказать, что я не такой уж и урод. Не такая уж и неудачница», — добавила она.
Она отметила, что только в зрелом возрасте начала понимать, что не была некрасивой. Однако к тому времени столкнулась с осуждением общества по новому поводу — Малиновскую начали критиковать за то, что она пыталась что-то изменить в себе с помощью пластики.
«Я всегда считала себя недостаточно красивой. Всю жизнь я жила с тем, что недостаточно хороша. И знаете, я проиграла. Ибо ты выигрываешь, только если любишь себя такой, какая я есть».
Ранее врач-косметолог прокомментировала для Passion.ru изменения во внешности Малиновской и объяснила, что пошло не так.
Фото: Instagram