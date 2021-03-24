Марк Богатырев рассказал о первом опыте отцовства — «Растет, кричит, строит лица»

Звезды стали родителями чуть более месяца назад, малыша назвали Данилой. Новоиспеченный папа признался, что до сих пор не верит своему счастью. «В дом пришло счастье! Для пап — это другое! Все хорошо прошло в целом. Я счастлив, а что насчет ощущений от отцовства — все это впереди!», — подчеркнул 36-летний молодой человек.

Многие из поклонников звезды интересуются, нравится ли ему быть папой. Марк признался, что это интересное ощущение. «Я постепенно учусь всем премудростям заботы о малыше. Растет, кричит и строит нам лица», — подчеркнул он.