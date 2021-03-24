Марк Богатырев рассказал о первом опыте отцовства — «Растет, кричит, строит лица»
Фото: Instagram/@marchi25
Звезды стали родителями чуть более месяца назад, малыша назвали Данилой. Новоиспеченный папа признался, что до сих пор не верит своему счастью. «В дом пришло счастье! Для пап — это другое! Все хорошо прошло в целом. Я счастлив, а что насчет ощущений от отцовства — все это впереди!», — подчеркнул 36-летний молодой человек.
Многие из поклонников звезды интересуются, нравится ли ему быть папой. Марк признался, что это интересное ощущение. «Я постепенно учусь всем премудростям заботы о малыше. Растет, кричит и строит нам лица», — подчеркнул он.
Рождение первенца вдохновило молодого отца на подвиги. Он поделился с подписчиками, что хочет выпустить спектакль, а также фильм «Булки». Как пишет «СтарХит», в апреле он начнет сниматься в новом проекте.
Актеры познакомились на съемках. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев долгое время держали в тайне свои отношения, впервые появившись на публике вместе лишь через несколько месяцев после начала романа. Отношения они рассекретили на премьере очередной серии фильма «Елки», где снимался Марк. Потом актер публично признался любимой в чувствах. Осенью 2020-го актеры тайно поженились после трехлетнего романа.
Для 39-летней Татьяны ребенок стал вторым, а для ее 36-летнего супруга — первым. У Арнтгольц есть 11-леняя дочь Мария, рожденная в браке с актером Иваном Жидковым.
Фото: Instagram/@marchi25, Instagram/@tarntgoltsofficial
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