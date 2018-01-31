Поклонники актрисы обсуждают ее возможное «интересное положение».

29-летнюю Марию Шумакову считают секс-символом современного российского кино. Актриса поддерживает свой статус, время от времени публикуя в соцсетях откровенные снимки. Сегодня в ее блоге появилась фотография, на которой звезда полностью одета, но все равно выглядит чертовски соблазнительно!

«Обожаю полную луну. Люди такие трогательные, сумасшедшие, уязвимые. Потерпите, и это тоже пройдет! А я вернулась в Москву красную/распрекрасную. Постою в пробках пару дней, полюбуюсь снегопадом и дальше в путь. И кстати, а к чему снятся золотые рыбки?», — написала она под снимком.