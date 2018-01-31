Мария Шумакова в красных чулках и плаще из латекса намекнула на беременность
29-летнюю Марию Шумакову считают секс-символом современного российского кино. Актриса поддерживает свой статус, время от времени публикуя в соцсетях откровенные снимки. Сегодня в ее блоге появилась фотография, на которой звезда полностью одета, но все равно выглядит чертовски соблазнительно!
«Обожаю полную луну. Люди такие трогательные, сумасшедшие, уязвимые. Потерпите, и это тоже пройдет! А я вернулась в Москву красную/распрекрасную. Постою в пробках пару дней, полюбуюсь снегопадом и дальше в путь. И кстати, а к чему снятся золотые рыбки?», — написала она под снимком.
Подписчики сочли, что звезда намекает на возможную беременность. «К беременности», «Именно золотые не знаю, а вообще да, к беременности)», «Рыба снится к беременности», «К беременности! Это точно! Мне прям перед тем, как тест сделала, приснились», «Золотые рыбки снятся к беременности», «Ой-ой, можно поздравлять?», — пишут они. Некоторые из фолловеров вспомнили, что подобные сны снятся также к счастью и к исполнению желаний.
«Какая же крутая!», «Бомба», «Огонь!», «Оч круто», «Ноги потрясающие!!!», — обсуждают снимок поклонники актрисы.
А вы верите в такие приметы?
Фото: instagram