28-летняя актриса Мария Шумакова рассказала, как пережила расставание с любимым мужчиной

«А меня недавно обозвали модным словом колумнист. А мне и радостно!», — похвасталась сегодня популярная актриса Мария Шумакова. На этой позитивной ноте звезда сериала «Сладкая жизнь» рассказала о том, как переживала самые трагичные расставания в своей жизни. «По-крупному я расставалась в жизни дважды. Первый раз я плакала "до", второй раз — "после" разрыва», — призналась она.

Расставание с первым «серьезным» молодым человеком, которого одобрила даже строгая мама актрисы, испортило юной Марии римские каникулы. Именно путешествуя по Италии будущая звезда поняла, что не любит хорошего парня, с которым пробыла два с лишним года. «Весь отпуск был потрачен на душевные терзания, и только вкус итальянской пиццы заглушал болезненный внутренний монолог. Больше всего на свете меня волновало, что он не переживет нашего разрыва, что ему будет больно», — написала она в своей колонке для журнала «ОК!». Но тот воспринял весть намного спокойнее, чем она ожидала, и отпустил ее без обид и с миром.

После расставания с ним в свои 24 Шумакова пустилась во все тяжкие: два месяца встречалась с мужчинами с сайтов знакомств, но все было не то. Актриса плакала, отлучившись в «дамскую комнату» во время свидания и сбегала оттуда с красными глазами. И только вернувшись к творчеству после работы с психологом она пришла в себя.

«При рождении нам даются душа и тело, и пожалуй, единственная задача в жизни — как можно лучше познать этот механизм. Даже если вам грустно после расставания, если вы чувствуете абсолютную пустоту — не стремитесь к безудержному, наигранному веселью, прислушайтесь к себе и наконец сделайте, то о чем мечтали всю свою жизнь, но никак не успевали», — дала она совет читателям.